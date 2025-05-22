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Мойкано сказал, кто победил бы в бою Махачева и Топурии

Мойкано сказал, кто победил бы в бою Махачева и Топурии
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Экс-претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Ренато Мойкано высказался о потенциальном бое звёзд организации россиянина Ислама Махачева и грузина Илии Топурии.

«Я бы хотел увидеть бой Ислама и Топурии. Сейчас я считаю, что Топурия побил бы Ислама. Как по мне, Топурия – реальная угроза. Его грэпплинг, бокс, его движения – всё это представляет большую проблему для Махачева. Хотя сейчас это просто спекуляции, мы не увидим этот бой в ближайшее время», — сказал Мойкано в подкасте Ариэля Хельвани.

Ранее член Зала славы UFC Бас Руттен объяснил, почему Топурия может дать тяжёлый бой Махачеву.

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