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Мокаев: как только я начал приближаться к титулу UFC, со мной вдруг стало трудно работать

Мокаев: как только я начал приближаться к титулу UFC, со мной вдруг стало трудно работать
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Британский боец наилегчайшего веса (до 57 кг) Мухаммад Мокаев высказался об увольнении из UFC.

«Я несколько раз ошибся, такое случается. Все мы люди. Уверен, матчмейкеры в 22, 23 года под таким давлением, огромным давлением, под которым был я, сделали бы, возможно, больше ошибок. Я извлёк урок.

Мне просто нужно показать свою ударку, и мы вернёмся к переговорам с UFC. В медиа говорят, что со мной тяжело работать, но я не знаю… Я провёл семь боёв, и со мной не было тяжело работать, но, как только я начал приближаться к титулу UFC, со мной вдруг стало трудно работать», — приводит слова Мокаева издание MMA Fighting.

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