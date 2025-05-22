Мокаев: как только я начал приближаться к титулу UFC, со мной вдруг стало трудно работать

Британский боец наилегчайшего веса (до 57 кг) Мухаммад Мокаев высказался об увольнении из UFC.

«Я несколько раз ошибся, такое случается. Все мы люди. Уверен, матчмейкеры в 22, 23 года под таким давлением, огромным давлением, под которым был я, сделали бы, возможно, больше ошибок. Я извлёк урок.

Мне просто нужно показать свою ударку, и мы вернёмся к переговорам с UFC. В медиа говорят, что со мной тяжело работать, но я не знаю… Я провёл семь боёв, и со мной не было тяжело работать, но, как только я начал приближаться к титулу UFC, со мной вдруг стало трудно работать», — приводит слова Мокаева издание MMA Fighting.