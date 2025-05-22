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Объявлен новый соперник Тагира Уланбекова на турнире UFC в Баку

Объявлен новый соперник Тагира Уланбекова на турнире UFC в Баку
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Промоушен UFC официально объявил о новом сопернике российского бойца наилегчайшего веса (до 57 кг) Тагира Уланбекова (17-2), который выступит 21 июня на турнире UFC on ABC 8 в Баку (Азербайджан). Им стал казахстанец Азат Максум (17-1).

Тагиру Уланбекову 33 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2013 году, с 2020-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира пять побед и одно поражение.

Азату Максуму 30 лет. Казахстанец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2017 году, с 2023-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира одна победа и одно поражение.

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