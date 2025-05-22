Боец UFC Волков рассказал о сложностях жизни в США

Третий номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Александр Волков рассказал о сложностях жизни в Соединённых Штатах.

«В США я много к чему ещё не привык. К английскому языку, к примеру (смеётся). На нём сложно общаться. В житейском плане тоже есть сложности. Сервис похуже, чем в России — в ресторанах и в государственных учреждениях. Всё немножко сложнее даётся. Есть много вещей, к которым не привык. Но не сказал бы, что пытаюсь к ним привыкнуть. Мне комфортно и так», — сказал Волков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Яковлеву.

Волков забавно показал свою ежедневную рутину: