Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Боец UFC Волков рассказал о сложностях жизни в США

Боец UFC Волков рассказал о сложностях жизни в США
Комментарии

Третий номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Александр Волков рассказал о сложностях жизни в Соединённых Штатах.

«В США я много к чему ещё не привык. К английскому языку, к примеру (смеётся). На нём сложно общаться. В житейском плане тоже есть сложности. Сервис похуже, чем в России — в ресторанах и в государственных учреждениях. Всё немножко сложнее даётся. Есть много вещей, к которым не привык. Но не сказал бы, что пытаюсь к ним привыкнуть. Мне комфортно и так», — сказал Волков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Яковлеву.

Материалы по теме
Жизнь в США, Трамп и «не ссать». Интервью с главным российским тяжем UFC
Эксклюзив
Жизнь в США, Трамп и «не ссать». Интервью с главным российским тяжем UFC

Волков забавно показал свою ежедневную рутину:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android