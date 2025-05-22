Опубликован постер турнира UFC on ABC 8: Хилл — Раунтри

Опубликован постер турнира UFC on ABC 8, который состоится 21 июня в Баку (Азербайджан).

Фото: UFC Eurasia

Напомним, в главном бою экс-чемпион в полутяжёлом весе (до 93 кг) американец Джамал Хилл (12-3) сразится с седьмым номером рейтинга соотечественником Халилом Раунтри (14-7).

В соглавном событии 11-й номер рейтинга лёгкого веса (до 70 кг) азербайджанец Рафаэль Физиев (12-4) встретится с чилийцем Игнасио Бехамондесом (18-4).

Также российский боец наилегчайшего веса (до 57 кг) Тагир Уланбеков (17-2) сразится с казахстанцем Азатом Максумом (17-1). Тяжеловес Ризван Куниев (13-2-1), представляющий Россию, сразится с американцем Кёртисом Блэйдсом (18-5).