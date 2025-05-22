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Ирландская боксёрша умерла в возрасте 25 лет от онкологии

Ирландская боксёрша умерла в возрасте 25 лет от онкологии
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Ирландский боксёр-профессионал Джорджия О’Коннор умерла в возрасте 25 лет от онкологии, сообщает издание Daily Mail.

По информации ресурса, в октябре 2024 года у О’Коннор диагностировали «редкую и неизлечимую» форму рака. Спортсменка скончалась всего через две недели после того, как вышла замуж.

Джорджия О’Коннор является чемпионом Британского Содружества среди любителей, а также серебряным призёром молодёжного чемпионата мира 2017 года. В 2018 году стала бронзовым призёром. В 2021 году дебютировала как профессионал и провела три поединка, во всех одержав победу.

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