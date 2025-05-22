«Никакого таланта, только тяжёлая работа». Абдель-Азиз высказался о Дрикусе дю Плесси

Известный менеджер Али Абдель-Азиз высказался о действующем чемпионе UFC в среднем весе южноафриканце Дрикусе дю Плесси.

«Я хочу, чтобы Хамзат победил. Он мой друг. Я его знаю. Но нельзя не уважать чемпиона, чемпиона в среднем весе дю Плесси. Этот парень очень жёсткий. Никакого таланта, только тяжёлая работа. По правде говоря, я его большой поклонник», — сказал Абдель-Азиз в интервью Submission Radio.

Дрикусу дю Плесси 31 год. Южноафриканец дебютировал в UFC в 2020 году. В своём последнем бою на UFC 312 в феврале победил единогласным решением американского экс-чемпиона Шона Стрикленда.

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