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«Странное решение». Кормье отреагировал на уход Топурии от своих тренеров

«Странное решение». Кормье отреагировал на уход Топурии от своих тренеров
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Даниэль Кормье отреагировал на решение звезды организации грузина Илии Топурии уйти от своих тренеров Августина и Хорхе Клименто.

«Даже если бы пришлось проводить подготовку с кем-то другим, я бы на его месте остался с этими парнями.

Именно эта команда превратила Илию из молодого бойца в непобеждённого чемпиона UFC. Они победили двух величайших полулегковесов. Такая близость важна для спортсмена. Мне такое решение кажется странным», – сказал Кормье на своём YouTube-канале.

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