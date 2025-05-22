«Странное решение». Кормье отреагировал на уход Топурии от своих тренеров

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Даниэль Кормье отреагировал на решение звезды организации грузина Илии Топурии уйти от своих тренеров Августина и Хорхе Клименто.
«Даже если бы пришлось проводить подготовку с кем-то другим, я бы на его месте остался с этими парнями.
Именно эта команда превратила Илию из молодого бойца в непобеждённого чемпиона UFC. Они победили двух величайших полулегковесов. Такая близость важна для спортсмена. Мне такое решение кажется странным», – сказал Кормье на своём YouTube-канале.
Российский боец посёк чемпиона UFC Илию Топурию: