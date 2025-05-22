Делла Маддалена: Махачев — улучшенная версия Белала Мухаммада

Чемпион UFC в полусреднем дивизионе (до 77 кг) австралиец Джек Делла Маддалена высказался о лидере рейтинга лучших бойцов вне зависимости от весовой категории россиянине Исламе Махачеве.

«Ислам Махачев — это улучшенная версия Белала Мухаммада. Как по мне, его ударная техника проще классической, но он – номер один вне зависимости от весовой категории, это непростой соперник. Мы просмотрим его бои, разработаем хороший план и начнём готовиться», — сказал Делла Маддалена в интервью West Sport.

Ранее Камил Гаджиев оценил шансы Махачева в бою с Делла Маддаленой.

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