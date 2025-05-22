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Роберт Уиттакер поделился прогнозом на бой Чимаев — дю Плесси

Роберт Уиттакер поделился прогнозом на бой Чимаев — дю Плесси
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Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер поделился мнением о предстоящем поединке за титул UFC в среднем весе (до 84 кг) между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым, который состоится 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

«Как остановить тейкдаун Чимаева? Не уверен, что Дрикус сможет это сделать. Вы можете мне верить. Этот вопрос не даёт мне уснуть по ночам, когда я вспоминаю, что случилось в нашем поединке. Думаю, есть способ, но это сложно. Я искренне верю, что он переведёт Дрикуса и будет контролировать его в течение раунда. Вопрос заключается в том, сможет ли он финишировать его за это время, и если нет, то как Хамзат будет выглядеть во втором раунде или даже в третьем?

У Дрикуса огромный «бензобак», и в нём сидит зверь. Если его не прикончить, он будет сражаться до конца и идти на вас, забрасывая своими бомбами и киками. И он готов делать это, пока не прозвучит гонг. В этом его суперсила. Важно, что Чимаев сможет извлечь из своих тейкдаунов, которые, я уверен, он способен провести», — приводит слова Уиттакера Sports Illustrated.

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