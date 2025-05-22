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О'Мэлли подключил к тренировкам Деметриуса Джонсона перед боем с Двалишвили на UFC 316

О'Мэлли подключил к тренировкам Деметриуса Джонсона перед боем с Двалишвили на UFC 316
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Первый номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли провёл тренировку с 38-летним ветераном Деметриусом Джонсоном. Соответствующими фотографиями Шон поделился на своей странице в социальных сетях (снимки принадлежат частному фотографу, который запретил их использовать).

Напомним, в настоящий момент О'Мэлли продолжает подготовку к поединку с чемпионом промоушена Мерабом Двалишвили. Противостояние состоится на турнире UFC 316, который пройдёт в ночь с 7 на 8 июня мск. Отметим, что для спортсменов это будет реванш. Американец и грузин встречались в сентябре прошлого года, и победу тогда одержал Мераб. За счёт того успеха он стал обладателем пояса лиги.

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