О'Мэлли подключил к тренировкам Деметриуса Джонсона перед боем с Двалишвили на UFC 316

Первый номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли провёл тренировку с 38-летним ветераном Деметриусом Джонсоном. Соответствующими фотографиями Шон поделился на своей странице в социальных сетях (снимки принадлежат частному фотографу, который запретил их использовать).

Напомним, в настоящий момент О'Мэлли продолжает подготовку к поединку с чемпионом промоушена Мерабом Двалишвили. Противостояние состоится на турнире UFC 316, который пройдёт в ночь с 7 на 8 июня мск. Отметим, что для спортсменов это будет реванш. Американец и грузин встречались в сентябре прошлого года, и победу тогда одержал Мераб. За счёт того успеха он стал обладателем пояса лиги.

Шон О'Мэлли появился в инвалидной коляске после операции на ноге: