Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фото: Нейт Диаз устроил перепалку с российским бойцом в Таиланде

Фото: Нейт Диаз устроил перепалку с российским бойцом в Таиланде
Комментарии

На проходящих в Таиланде съёмках шоу Alf Global Reality 2 случился скандал с участием российского бойца поп-MMA Залимхана Юсупова и американского ветерана Нейта Диаза. Видео инцидента попало на камеру.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Инцидент произошёл во время знакомства с командами, когда Юсупов подошёл к Нейту. Сообщается, что после перепалки Диаз принял решение покинуть проект.

В общей сложности на счету Диаза в смешанных единоборствах 21 победа, пять из которых были добыты нокаутом, при 13 поражениях. В последнем поединке, который состоялся в сентябре 2022 года, он встречался с Тони Фергюсоном и победил его в четвёртом раунде.

Материалы по теме
А как же Аспиналл? Джонс пошёл в реалити-шоу вслед за Яном
А как же Аспиналл? Джонс пошёл в реалити-шоу вслед за Яном

Нейт Диаз провёл шуточный бой с фанатом на улице:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android