Фото: Нейт Диаз устроил перепалку с российским бойцом в Таиланде

На проходящих в Таиланде съёмках шоу Alf Global Reality 2 случился скандал с участием российского бойца поп-MMA Залимхана Юсупова и американского ветерана Нейта Диаза. Видео инцидента попало на камеру.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Инцидент произошёл во время знакомства с командами, когда Юсупов подошёл к Нейту. Сообщается, что после перепалки Диаз принял решение покинуть проект.

В общей сложности на счету Диаза в смешанных единоборствах 21 победа, пять из которых были добыты нокаутом, при 13 поражениях. В последнем поединке, который состоялся в сентябре 2022 года, он встречался с Тони Фергюсоном и победил его в четвёртом раунде.

Нейт Диаз провёл шуточный бой с фанатом на улице: