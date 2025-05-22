Висенте Луке назвал самую большую проблему Ислама Махачева в полусреднем весе UFC

14-й номер рейтинга UFC полусреднего веса Висенте Луке поделился мнением о решении россиянина Ислама Махачева подняться в его дивизион.

«Не думаю, что у Ислама возникнут проблемы в том, что касается грэпплинга. У него достаточно сил для этого. У него хорошая физическая подготовка. Но очевидно, что полусредневесы наносят сильные удары, особенно такие парни, как я или Джек Делла Маддалена. Ударники в этом дивизионе наносят очень сильные удары. Так что это, как мне кажется, будет самой большой проблемой. Но в остальном я отдаю большое преимущество Махачеву», — сказал Люке на канале Inside Fighting в YouTube.

Ислам Махачев и Юсуф Раисов провели спарринг по грэпплингу: