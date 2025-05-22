Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Висенте Луке назвал самую большую проблему Ислама Махачева в полусреднем весе UFC

Висенте Луке назвал самую большую проблему Ислама Махачева в полусреднем весе UFC
Комментарии

14-й номер рейтинга UFC полусреднего веса Висенте Луке поделился мнением о решении россиянина Ислама Махачева подняться в его дивизион.

«Не думаю, что у Ислама возникнут проблемы в том, что касается грэпплинга. У него достаточно сил для этого. У него хорошая физическая подготовка. Но очевидно, что полусредневесы наносят сильные удары, особенно такие парни, как я или Джек Делла Маддалена. Ударники в этом дивизионе наносят очень сильные удары. Так что это, как мне кажется, будет самой большой проблемой. Но в остальном я отдаю большое преимущество Махачеву», — сказал Люке на канале Inside Fighting в YouTube.

Материалы по теме
У Махачева есть опасное увлечение. Почему в UFC не запрещают экстрим?
У Махачева есть опасное увлечение. Почему в UFC не запрещают экстрим?

Ислам Махачев и Юсуф Раисов провели спарринг по грэпплингу:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android