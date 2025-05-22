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Магомед Исмаилов объяснил, почему будет болеть за Ковалёва в бою со Шлеменко

Магомед Исмаилов объяснил, почему будет болеть за Ковалёва в бою со Шлеменко
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Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов высказался о предстоящем поединке между россиянином Александром Шлеменко и белорусом Владиславом Ковалёвым, более известным, как Белаз.

«Сейчас его позиция и подход к делу мне не приходятся по душе. Влад сидит, говорит: «Я на уважении». Он отвечает: «На каком ты уважении?» Ты не на уважении, говорит. Ты, говорит, пришёл сюда за хайпом, за деньгами. Да, за хайпом и деньгами. Мы что, не можем прийти работать и пытаться заработать? Поднять своё имя, в медиа сделать себя известным.

И при этом сохранить уважение к оппоненту. Почему нет, можем! Или, получается, если я пришёл подраться, значит, я его не уважаю. Почему? Уважаю. Александр Шлеменко для Белаза, наверное, это имя. Белаз ребёнком, наверное, смотрел его противостояния и думал: «Вау! Какой силач!»

У меня есть ощущение, что, когда я буду смотреть это противостояние, буду больше за Белаза болеть, чем за Александра Шлеменко», — сказал Исмаилов.

Поединок между Александром и Владиславом станет главным событием турнира Russian Cagefighting Championship (RCC) 22, который состоится 31 мая в Екатеринбурге.

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