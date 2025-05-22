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Луке вспомнил о совете Бёрнсу в контексте решения Махачева перейти в полусредний вес UFC

Луке вспомнил о совете Бёрнсу в контексте решения Махачева перейти в полусредний вес UFC
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14-й номер рейтинга UFC полусреднего веса Висенте Луке поделился мнением о решении россиянина Ислама Махачева перейти в его дивизион. Луке вспомнил о своём давнем разговоре с бразильским бойцом Гилбертом Бёрнсом.

«Я всегда говорил Гилберту: «Эй, тебе следует подняться в весе, потому что ты очень сильный». Как только он поднялся, он стал намного опаснее, потому что ему было комфортно в этом весе. Он мог работать по-другому, уделять больше внимания различным аспектам. Вот что я вижу в Махачеве», — сказал Луке на канале Inside Fighting в YouTube.

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