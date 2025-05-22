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Махачев ответил Соннену, обвинившему его в трусости из-за Топурии

Махачев ответил Соннену, обвинившему его в трусости из-за Топурии
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Первый номер рейтинга UFC вне зависимости от весовой категории Ислам Махачев отреагировал на недавнее высказывание бывшего бойца промоушена Даны Уайта, а ныне аналитика Чейла Соннена. Ранее тот заявил, что Махачев принял решение перейти из лёгкого дивизиона в полусредний, так как хотел избежать поединка с Илией Топурией.

«Погоня за хайпом и деньгами — это не то же самое, что погоня за спортивным величием. Но среднестатистический спортсмен, который проложил себе путь к вершине с помощью дешёвой болтовни, этого не поймёт. Так что, пожалуйста, сядь и посмотри, как это делают другие, дядя Чейл», — написал Махачев на своей странице в социальных сетях, добавив хештег «двойной чемпион».

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