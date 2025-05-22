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Уиттакер дал прогноз на чемпионский бой Топурия — Оливейра

Уиттакер дал прогноз на чемпионский бой Топурия — Оливейра
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Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер высказался о предстоящем поединке за вакантный титул между грузином Илией Топурией и бразильцем Чарльзом Оливейрой, который состоится 29 июня на UFC 317 в Лас-Вегасе (США).

«Я рад, что именно Чарльз получил этот шанс. Он уступал Царукяну и Махачеву, но я хотел снова увидеть его в титульном бою. Мне нравится его судьба, его история. Однако для Топурии нет более комфортного дебютного боя в лёгком весе.

Чарльз постоянно оказывается в нокдаунах, а Топурия умеет добивать. Он не упускает шанса закончить бой, как только появляется возможность. И Топурия не постесняется побороться с Оливейрой», — приводит слова Уиттакера MMAARcade.

Напомним, бой Топурии и Оливейры состоится на турнире UFC 317 28 июня в Лас-Вегасе.

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