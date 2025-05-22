Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Дичь». Хирн — о титульном поединке Пакьяо

«Дичь». Хирн — о титульном поединке Пакьяо
Комментарии

Британский промоутер Эдди Хирн высказался о возвращении на ринг бывшего чемпиона мира Мэнни Пакьяо.

«То, что Пакьяо борется за титул чемпиона мира – это дичь. Пять лет вне бокса… Но таков бокс, таков бизнес, мы это понимаем», — приводит слова Хирна BoxingScene.

Мэнни Пакьяо 46 лет. Филиппинец дебютировал как профессионал в 1995 году и впервые стал чемпионом мира в декабре 1998-го, завоевав титул WBC в наилегчайшем весе (до 50,8 кг). Впоследствии становился чемпионом во втором легчайшем (до 55,3 кг), втором полулёгком (до 59 кг), лёгком (до 61,2 кг), полусреднем (до 66,7 кг) и первом среднем (до 69,9 кг) дивизионах.

Материалы по теме
Пакьяо сможет завоевать пояс в 46 лет? Разбираем все за и против
Пакьяо сможет завоевать пояс в 46 лет? Разбираем все за и против
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android