Майрис Бриедис дал прогноз на реванш между Усиком и Дюбуа

Известный латвийский боксёр Майрис Бриедис поделился мнением о предстоящем реванше между британцем Даниэлем Дюбуа и украинцем Александром Усиком. Бой состоится в ночь с 19 на 20 июля мск на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания).

«Дюбуа непредсказуемый. Он может и упасть в нокдаун, и встать, пойти и нокаутировать своего противника. Поэтому по очкам, думаю, Дюбуа не выиграет. Он победит, если потрясёт Александра и попадёт своим оглушающим ударом. У всех нокаутёров удары не совсем быстрые, более медленные, но, если ты уснул или моргнул не в то время, он попадает по башке. На дистанции всё прекрасно. Только подошёл, где-то пропустил – всё, ноги сразу ватные.

Конечно, мы не знаем, как Александр готовится. Посмотрим, не сорвётся ли этот бой. Думаю, если Александр поймет, что не тянет, или будут травмы, бой отменят. А если не отменят, будет интересно посмотреть. Однако он очень рискованный для Александра», — сказал Бриедис на своём канале в YouTube.

Дюбуа толкнул Усика на дуэли взглядов: