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Украинец Сергей Богачук дал категоричный прогноз на реванш Тима Цзю и Фундоры

Украинец Сергей Богачук дал категоричный прогноз на реванш Тима Цзю и Фундоры
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Украинский боксёр Сергей Богачук поделился мнением о предстоящем реванше между австралийцем с русскими корнями Тимофеем Цзю и американцем Себастьяном Фундорой. Бой пройдёт 20 июля в Лас-Вегасе (США). В их первом бою победу раздельным судейским решением одержал представитель США.

«В этот раз Фундора победит Цзю нокаутом. Перед первым боем многие говорили, что Цзю нокаутирует его. А я такой: «Эй, ребята, хватит. Фундора победит». Я знаю Фундору, он сильный. И сейчас я думаю, что он нокаутирует Цзю.

Поединок с Фундорой? Конечно, я хотел бы его провести. Я хочу драться с лучшими, но пусть он сначала победит Цзю, а потом уже даст шанс мне. Я не могу говорить, что буду следующим. Нет, это бокс. Один поединок может изменить всю карьеру», – сказал Богачук на канале Red Gloves News в YouTube.

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