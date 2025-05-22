Британский боец объяснил, почему Евлоев до сих пор не получил титульный бой

Британский боец смешанных единоборств Лерон Мёрфи поделился мнением, почему UFC не даёт титульный бой россиянину Мовсару Евлоеву.

«Думаю, Евлоев должен стать следующим для Волкановски. Но в UFC смотрят на выступления. Это касается и меня самого — я был бы на более хорошем счету, если бы нокаутировал Джоша Эмметта. Может, даже стал бы претендентом на титул.

Нужно делать всё, чтобы о тебе говорили. Фанаты должны говорить о твоих победах, ждать твоего следующего боя. Это бизнес, здесь всё о деньгах. Если фанаты не захотят увидеть бой Волкановски — Евлоев, то в UFC могут задуматься. Но с кем тогда драться Алексу?» — сказал Мёрфи в интервью Submission Radio.