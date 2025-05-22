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Британский боец объяснил, почему Евлоев до сих пор не получил титульный бой

Британский боец объяснил, почему Евлоев до сих пор не получил титульный бой
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Британский боец смешанных единоборств Лерон Мёрфи поделился мнением, почему UFC не даёт титульный бой россиянину Мовсару Евлоеву.

«Думаю, Евлоев должен стать следующим для Волкановски. Но в UFC смотрят на выступления. Это касается и меня самого — я был бы на более хорошем счету, если бы нокаутировал Джоша Эмметта. Может, даже стал бы претендентом на титул.

Нужно делать всё, чтобы о тебе говорили. Фанаты должны говорить о твоих победах, ждать твоего следующего боя. Это бизнес, здесь всё о деньгах. Если фанаты не захотят увидеть бой Волкановски — Евлоев, то в UFC могут задуматься. Но с кем тогда драться Алексу?» — сказал Мёрфи в интервью Submission Radio.

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