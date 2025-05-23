Майрис Бриедис: столько наркоты, столько алкоголя. Фьюри уже не тот

Известный латвийский боксёр Майрис Бриедис поделился мнением о нынешнем состоянии именитого британца Тайсона Фьюри. В середине января 2025 года спортсмен заявлял, что принял решение завершить карьеру. В двух последних поединках Фьюри встречался с украинцем Александром Усиком и оба раза проиграл.

«Фьюри талантливый. У него прекрасные данные. Но Фьюри уже не тот. Почему? Столько наркоты, столько алкоголя – чуть-чуть подпортил он свой аппарат», — сказал Бриедис на своём канале в YouTube.

В общей сложности Фьюри за время профессиональной карьеры одержал 34 победы, 24 из которых были добыты нокаутом, а также потерпел два поражения. Ещё один бой с его участием завершился вничью.

Тайсон Фьюри выходит на арене «Олд Траффорд»: