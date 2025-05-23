Евлоев сообщил, когда проведёт следующий бой

Четвёртый номер рейтинга UFC в полулёгком весе россиянин Мовсар Евлоев сообщил, что проведёт следующий бой в июле 2025 года.

«Если вы боец UFC и верите, что вы лучший в мире, то вы должны принимать каждый бой, который вам предложат. Увидимся в июле, всё будет», — написал Мовсар Евлоев на своей странице в социальной сети.

Мовсару Евлоеву 31 год. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на счету Евлоева в престижнейшей организации мира девять побед и ни одного поражения.

В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 310 в декабре, Евлоев победил судейским решением американского экс-чемпиона Алджамейна Стерлинга.