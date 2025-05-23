Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джон Джонс отреагировал на перепалку Нейта Диаза с российским бойцом в Таиланде

Джон Джонс отреагировал на перепалку Нейта Диаза с российским бойцом в Таиланде
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион UFC в тяжёлом весе американец Джон Джонс прокомментировал инцидент с соотечественником Нейтом Диазом, который случился на проходящих в Таиланде съёмках шоу Alf Global Reality 2. Во время знакомства между командами российский боец поп-MMA Залимхан Юсупов подошёл к Нейту, после чего между ними произошла перепалка.

«Да, один из наших молодых бойцов, парень, которого зовут Залик, стал играть с Нейтом. Он хотел сразиться с Нейтом в игровой манере. Нейт был немного на взводе. Кажется, ранее у него были разногласия с некоторыми русскими бойцами, поэтому он был немного на взводе, когда приехал сюда. Шутливые бои с Нейтом – не самая лучшая идея. Ситуация сразу стала серьёзной, и нам пришлось заменить Нейта», — сказал Джонс в интервью Red Corner MMA.

Материалы по теме
Фото: Нейт Диаз устроил перепалку с российским бойцом в Таиланде

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android