Джон Джонс отреагировал на перепалку Нейта Диаза с российским бойцом в Таиланде

Чемпион UFC в тяжёлом весе американец Джон Джонс прокомментировал инцидент с соотечественником Нейтом Диазом, который случился на проходящих в Таиланде съёмках шоу Alf Global Reality 2. Во время знакомства между командами российский боец поп-MMA Залимхан Юсупов подошёл к Нейту, после чего между ними произошла перепалка.

«Да, один из наших молодых бойцов, парень, которого зовут Залик, стал играть с Нейтом. Он хотел сразиться с Нейтом в игровой манере. Нейт был немного на взводе. Кажется, ранее у него были разногласия с некоторыми русскими бойцами, поэтому он был немного на взводе, когда приехал сюда. Шутливые бои с Нейтом – не самая лучшая идея. Ситуация сразу стала серьёзной, и нам пришлось заменить Нейта», — сказал Джонс в интервью Red Corner MMA.

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