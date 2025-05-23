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Арман Царукян заявил о готовности провести бой с Пэдди Пимблеттом

Арман Царукян заявил о готовности провести бой с Пэдди Пимблеттом
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Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе Арман Царукян заявил о готовности провести поединок с британцем Пэдди Пимблеттом.

«Пэдди был очень хорош в своём последнем бою. Полагаю, сейчас можно утверждать, что он способен побеждать соперников из топ-10. Кажется, он занимает восьмое место в рейтинге дивизиона и боёв в ближайшее время у него не запланировано. Возможно, он планирует подраться в конце года. Однако я хочу драться уже этим летом. И лишь потом – ещё и в конце года. Принял бы я бой с Пэдди? Да, я бы принял такой поединок. У него громкое имя, и недавно он победил Майкла Чендлера. Его победная серия составляет уже шесть или семь боёв. В UFC он ещё ни разу не проигрывал. Так что в этом поединке есть смысл. Кроме того, это возможность обрести больше фанатов из Великобритании», — сказал Царукян в интервью Red Corner MMA.

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