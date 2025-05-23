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Эдди Хирн назвал звёздного боксёра, которого больше не боится ни один соперник

Эдди Хирн назвал звёздного боксёра, которого больше не боится ни один соперник
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Известный британский промоутер Эдди Хирн высказался о бывшем чемпионе WBC в супертяжёлом весе Деонтее Уайлдере.

«Я не исключаю поединка Уайлдера с Энтони Джошуа, но сейчас многие не дают особых шансов Деонтею в бою с Энтони. Надеюсь, он сможет снова хорошо выглядеть. Мы говорим о бойцах, которые сбились с пути. Это отличный пример. Забавно, как многие могут так бояться бойца, а потом вдруг теряют страх. Не думаю, что сейчас кто-то будет бояться драться с Деонтеем Уайлдером, тогда как раньше в определённый момент все считали: «О боже, этот парень — величайший панчер в истории». Теперь все хотят драться с ним», – сказал Хирн на канале FightHype.com в YouTube.

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