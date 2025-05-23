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Деметриус Джонсон назвал бойца, который может стать величайшей звездой в истории UFC

Деметриус Джонсон назвал бойца, который может стать величайшей звездой в истории UFC
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Экс-чемпион UFC и ONE FC американец Деметриус Джонсон поделился мнением о потенциальном поединке между обладателем пояса UFC в тяжёлом весе Джоном Джонсом и временным чемпионом дивизиона Томом Аспиналлом.

«Для Джонса это очень большой риск. Том моложе, он атлетичен, у него сильный удар, и он создаёт проблемы. Том очень быстр. Если он победит Джонса, то станет самой большой звездой», — сказал Джонсон на своём YouTube-канале.

В общей сложности на счету Аспиналла в данный момент в смешанных единоборствах 15 побед при трёх поражениях. На счету Джонса 28 побед и одно поражение.

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