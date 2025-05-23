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Сехудо заявил, что только Хабибу и Макгрегору удалось сдружиться с Даной Уайтом

Сехудо заявил, что только Хабибу и Макгрегору удалось сдружиться с Даной Уайтом
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо считает, что только двоим бойцам удалось сдружиться с президентом промоушена Даной УайтомХабибу Нурмагомедову и Конору Макгрегору.

«Немногим парням удаётся похвастаться тесным общением с Даной Уайтом. Кажется, он редко идёт на сближение с бойцами. Думаю, это удалось сделать только Хабибу Нурмагомедову и Конору Макгрегору. Но как промоутер он является лучшим в истории», — приводит слова Генри Сехудо Bloody Elbow.

Конору Макгрегору 36 лет. Ирландец не дрался по правилам смешанных единоборств с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде бывшему обладателю временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американцу Дастину Порье. Всего в его профессиональном рекорде 22 победы и шесть поражений.

Хабиб свой последний бой в профессиональной карьере провёл в октябре 2020 года, где он победил удушающим приёмом во втором раунде Джастина Гэтжи.

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