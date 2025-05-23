«Двигаемся по району». Артём Тарасов встретился с чемпионом UFC Джоном Джонсом

Известный российский боец Артём Тарасов, выступающий в поп-ММА, встретился с чемпионом UFC в тяжёлой весовой категории Джоном Джонсом. Соответствующей фотографией Тарасов поделился на своей странице в социальных сетях.

«Двигаемся по району», — подписал фото Тарасов.

Фото: Из личного архива Артёма Тарасова

Тарасову в настоящий момент 34 года. Спортсмен дебютировал в качестве бойца в 2011 году. Сейчас на его счету 14 побед и шесть поражений. В последнем поединке, который проходил 31 марта на турнире лиги «Осьминог» в Минске, Артём встречался с Джеффом Монсоном и одержал победу единогласным решением судей.

Джон Джонс встретился с Хасбиком: