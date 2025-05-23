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Делла Маддалена рассказал о тренере, который должен помочь ему победить Махачева

Делла Маддалена рассказал о тренере, который должен помочь ему победить Махачева
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Чемпион UFC в полусреднем весе Джек Делла Маддалена рассказал о совместной работе с тренером Крейгом Джонсом.

«Этот парень просто легенда. Он помогал Волкановски готовиться к Махачеву, они продолжают тренироваться вместе. Крейг умеет подмечать мельчайшие детали. Его философия в том, чтобы отмечать любые мелочи, а они затем наслаиваются и становятся решающим фактором. В первом поединке Алекс успешно отбился от атак Махачева. Так что я однозначно снова обращусь за помощью к Крэйгу», — приводит слова Делла Маддалены The West Sport.

Напомним, бой между Исламом Махачевым и Делла Маддаленой ещё не был объявлен официально, но ожидается, что он состоится в 2025 году.

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