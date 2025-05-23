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«Закрой свой рот». Джон Джонс резко ответил Тому Аспиналлу

«Закрой свой рот». Джон Джонс резко ответил Тому Аспиналлу
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Чемпион UFC в тяжёлом весе Джон Джонс отреагировал на недавнее высказывание временного чемпиона организации в том же весе Тома Аспиналла. Джонс прокомментировал цитату, где Аспиналл заявляет следующее: «У меня не было боёв уже почти год, и меня просто просят подождать ещё. Мне не интересен поединок с Джоном Джонсом. Я просто хочу быть чемпионом».

«Закрой свой рот и делай, что тебе говорят», — написал Джонс в социальных сетях в комментариях к одному из постов.

В общей сложности на счету Аспиналла в ММА в данный момент 15 побед при трёх поражениях. В активе Джонса 28 побед и одно поражение.

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