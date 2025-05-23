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Чарльз Оливейра объяснил, почему его не беспокоит сила удара Илии Топурии

Чарльз Оливейра объяснил, почему его не беспокоит сила удара Илии Топурии
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра поделился мнением о предстоящем поединке с Илией Топурией. Бой состоится 29 июня на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе (США). Спортсмены сразятся за вакантный пояс промоушена в лёгком весе, который ранее освободил россиянин Ислам Махачев. Ранее некоторые эксперты отмечали, что бразилец, возможно, не справится с силой удара соперника.

«Меня не сильно волнует, что говорят другие. Такова реальность. Я знаю, что Топурия из тех бойцов, которые наносят сильные удары. Но я уже дрался с Джастином Гэтжи, и тогда все говорили, что он тот парень, который бьёт сильнее. Но когда я это попал, он упал. Я верю в силу своего удара, так что давайте просто подождём нашей встречи», — сказал Оливейра на канале Full Violence в YouTube.

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