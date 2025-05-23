Британский боец рассказал, в каком случае Топурия станет величайшим бойцом в истории

Британский боец UFC Лерон Мёрфи высказался о бывшем чемпионе промоушена в полулёгком весе Илии Топурии.

«Если Топурия выиграет титул в трёх весовых категориях, то станет величайшим бойцом в истории. Если такой маленький парень сумеет победить полусредневеса, то нам останется только признать это. Топурия станет элитнейшим бойцом смешанных единоборств», — приводит слова Мёрфи Submission Radio.

Напомним, Топурия проведёт бой за вакантный титул UFC в лёгком весе 28 июня на UFC 317 против экс-чемпиона в этом дивизионе Чарльза Оливейры.

Топурии 28 лет. Испано-грузин выступает в UFC с 2020 года. В феврале 2024 года на турнире UFC 298 он завоевал чемпионский титул, нокаутировав австралийца Александра Волкановски во втором раунде. В своём последнем поединке на UFC 308, прошедшем в Абу-Даби (ОАЭ), Топурия успешно защитил свой титул, нокаутировав в третьем раунде американца Макса Холлоуэя.