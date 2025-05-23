Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Свыше 20 тыс. человек подписали петицию с требованием лишить Джона Джонса пояса чемпиона

Свыше 20 тыс. человек подписали петицию с требованием лишить Джона Джонса пояса чемпиона
Комментарии

На известном и авторитетном портале Change.org человек под ником @Tony_has_died запустил петицию с требованием лишить титула действующего чемпиона UFC в тяжёлом весе американца Джона Джонса.

«Джон Джонс стал рекордсменом среди чемпионов UFC по времени удержания титула. И за всё это время он провёл лишь два боя. Есть явный претендент, временный чемпион Том Аспиналл, который защитил свой титул. Аспиналл готов драться с Джонсом, но тот отказывается от боя с ним. Поэтому мы как фанаты должны дать знать Дане Уайту: пришло время лишить Джонса Джонса титула в тяжёлом весе. Он явно не намерен драться в ближайшее время», — сказано в описании петиции.

На момент написания новости петицию поддержали своими голосами 21 226 человек.

Фото: Скриншот сайта Change.org

Материалы по теме
Джонс велик, но нагло убивает тяжёлый вес. Крадёт драгоценное время у претендентов
Джонс велик, но нагло убивает тяжёлый вес. Крадёт драгоценное время у претендентов
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android