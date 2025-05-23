Кормье представил топ-4 величайших бойцов ММА в истории. В списке есть россиянин

Бывший двойной чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе, член Зала славы UFC, а ныне аналитик и эксперт американец Даниэль Кормье представил собственный топ-4 величайших бойцов ММА в истории в интервью изданию New York Post Sports.

Топ-4 величайших бойцов ММА в истории по версии Кормье.

1. Жорж Сен-Пьер (26-2).

2. Хабиб Нурмагомедов (29-0).

3. Андерсон Силва (34--11-0-1).

4. Джон Джонс (28-1-1-1).

ДиСи в качестве профессионального бойца смешанных единоборств дебютировал 25 сентября 2009 года, а в UFC — 20 апреля 2013 года. Американский атлет имеет в своём рекорде 22 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, три поражения, а один бой был признан несостоявшимся.