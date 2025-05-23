Хоакин Бакли показал, как готовится к бою с Камару Усманом

Седьмой номер рейтинга UFC в полусреднем весе американец Хоакин Бакли показал, как отрабатывает удар ногой с разворота в преддверии поединка с бывшим чемпионом UFC в категории до 77 кг нигерийцем Камару Усманом. Их бой станет главным событием турнира UFC on ESPN 69, который состоится 16 июня в Атланте (США).

Напомним, Усман не дрался полтора года. В последнем бою, который состоялся в октябре 2023 года в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 294, Нигерийский кошмар разделил октагон с чеченцем Хамзатом Чимаевым. Бой завершился победой Борза решением большинства судей по итогам трёх раундов. К настоящему моменту Камару идёт на серии из трёх поражений.

Бакли, в свою очередь, последний бой провёл 14 декабря на турнире UFC on ESPN 63. Тогда Новый Манса победил соотечественника Колби Ковингтона техническим нокаутом в третьем раунде. На данный момент Хоакин идёт на серии из шести побед.