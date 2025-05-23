Чимаев высмеял дю Плесси и его команду

Топовый и непобеждённый боец UFC, выступающий в среднем весе, чеченец Хамзат Чимаев высмеял своего предстоящего соперника, чемпиона UFC в категории до 84 кг южноафриканца Дрикуса дю Плесси и его команду, опубликовав их совместное фото и добавив пять эмодзи чёрных пончиков, а также смеющийся смайлик. Вероятно, Борз решил посмеяться над физической формой команды чемпиона.

Фото: Скриншот страницы Хамзата Чимаева в X (ранее Twitter)

Напомним, бой между дю Плесси и Чимаевым станет главным событием турнира UFC 319, который состоится 17 августа в Чикаго (штат Иллинойс, США).

Хамзат провёл последний бой 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 308. Его соперником стал бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер. Бой завершился победой Борза болевым приёмом в первом раунде.

Дрикус, в свою очередь, последний бой провёл на турнире UFC 312, который состоялся 8 февраля в Сиднее (Австралия). Его соперником стал американец Шон Стрикленд. Бой продлился все пять раундов и завершился победой дю Плесси единогласным решением судей.