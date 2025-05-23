Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чимаев высмеял дю Плесси и его команду

Чимаев высмеял дю Плесси и его команду
Аудио-версия:
Комментарии

Топовый и непобеждённый боец UFC, выступающий в среднем весе, чеченец Хамзат Чимаев высмеял своего предстоящего соперника, чемпиона UFC в категории до 84 кг южноафриканца Дрикуса дю Плесси и его команду, опубликовав их совместное фото и добавив пять эмодзи чёрных пончиков, а также смеющийся смайлик. Вероятно, Борз решил посмеяться над физической формой команды чемпиона.

Фото: Скриншот страницы Хамзата Чимаева в X (ранее Twitter)

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Дрикус дю Плесси
Не началось
Хамзат Чимаев

Напомним, бой между дю Плесси и Чимаевым станет главным событием турнира UFC 319, который состоится 17 августа в Чикаго (штат Иллинойс, США).

Хамзат провёл последний бой 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 308. Его соперником стал бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер. Бой завершился победой Борза болевым приёмом в первом раунде.

Дрикус, в свою очередь, последний бой провёл на турнире UFC 312, который состоялся 8 февраля в Сиднее (Австралия). Его соперником стал американец Шон Стрикленд. Бой продлился все пять раундов и завершился победой дю Плесси единогласным решением судей.

Материалы по теме
«Никакого таланта, только тяжёлая работа». Абдель-Азиз высказался о Дрикусе дю Плесси
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android