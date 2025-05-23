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«Я бы показал тебе, но тут нет эмодзи выродка». Дю Плесси ответил на троллинг Чимаева

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в среднем весе южноафриканец Дрикус дю Плесси ответил на троллинг своего предстоящего соперника, топового и непобеждённого бойца UFC чеченца Хамзата Чимаева.

«Дерьмо, я бы показал тебе, но тут нет эмодзи выродка», — написал дю Плесси на своей странице в социальных сетях.

Напомним, бой между дю Плесси и Чимаевым станет главным событием турнира UFC 319, который состоится 17 августа в Чикаго (штат Иллинойс, США).

Хамзат провёл последний бой 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 308. Его соперником стал бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер. Бой завершился победой Борза болевым приёмом в первом раунде.

Дрикус, в свою очередь, последний бой провёл на турнире UFC 312, который состоялся 8 февраля в Сиднее (Австралия). Его соперником стал американец Шон Стрикленд. Бой продлился все пять раундов и завершился победой дю Плесси единогласным решением судей.