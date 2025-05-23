Чейл Соннен — Исламу Махачеву: если захочу узнать твоё мнение, то выбью его из тебя

48-летний бывший претендент на титул UFC в среднем (до 84 кг) и полутяжёлом (до 93 кг) весе, а ныне аналитик и эксперт американец Чейл Соннен отреагировал на слова лидера рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий россиянина Ислама Махачева.

Ранее Чейл заявил, что Махачев принял решение перейти из лёгкого дивизиона в полусредний, так как хотел избежать поединка с Илией Топурией. Затем уже Ислам в жёсткой манере обратился к Соннену.

«Если захочу узнать твоё мнение, то выбью его из тебя», — приводит слова Соннена портал Bloody Elbow.

Свой последний бой Махачев провёл 18 января. Тогда в главном поединке турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) Ислам разделил октагон с бразильцем Ренато Мойкано. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом в первом раунде.

В своём профессиональном рекорде Махачев имеет 27 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, а также одно поражение. В данный момент Ислам идёт на серии из 15 побед в лиге.