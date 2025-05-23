«Солдаты так себя не ведут». Гамрот обвинил в лицемерии Сен-Дени

Седьмой номер рейтинга UFC в лёгком весе поляк Матеуш Гамрот обвинил топового бойца UFC француза Бенуа Сен-Дени в лицемерии, указав на то, что тот дважды публично говорил о готовности драться с ним, однако ни разу не подписал контракт на поединок.

«Брат, солдаты так себя не ведут. Я уже начал готовиться к вылету в Монреаль [на UFC 315, когда стало известно, что Бенуа лишился соперника] и сбрасывать вес. Но этот парень отказался. Не могу сказать почему. Хотя до этого он дважды бросал мне вызов.

Я в любом случае открыт к пятираундовому бою с Сен-Дени. Сломаю его. Если мы всё же встретимся с ним в клетке, то вы увидите много борьбы. Мы покажем хорошее шоу, будет непрерывный экшн. Он идеальный соперник, чтобы одержать победу», — приводит слова Гамрота портал Sportskeeda.