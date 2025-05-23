Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Солдаты так себя не ведут». Гамрот обвинил в лицемерии Сен-Дени

«Солдаты так себя не ведут». Гамрот обвинил в лицемерии Сен-Дени
Аудио-версия:
Комментарии

Седьмой номер рейтинга UFC в лёгком весе поляк Матеуш Гамрот обвинил топового бойца UFC француза Бенуа Сен-Дени в лицемерии, указав на то, что тот дважды публично говорил о готовности драться с ним, однако ни разу не подписал контракт на поединок.

«Брат, солдаты так себя не ведут. Я уже начал готовиться к вылету в Монреаль [на UFC 315, когда стало известно, что Бенуа лишился соперника] и сбрасывать вес. Но этот парень отказался. Не могу сказать почему. Хотя до этого он дважды бросал мне вызов.

Я в любом случае открыт к пятираундовому бою с Сен-Дени. Сломаю его. Если мы всё же встретимся с ним в клетке, то вы увидите много борьбы. Мы покажем хорошее шоу, будет непрерывный экшн. Он идеальный соперник, чтобы одержать победу», — приводит слова Гамрота портал Sportskeeda.

Материалы по теме
Матеуш Гамрот заинтересован в поединке с Пэдди Пимблеттом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android