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Тренер Делла Маддалены: Джек много курит бонгов, поэтому забывает некоторые приёмы

Тренер Делла Маддалены: Джек много курит бонгов, поэтому забывает некоторые приёмы
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Крэйг Джонс, являющийся известным джитсером и тренером по бразильскому джиу-джитсу чемпиона UFC в полусреднем весе Джека Делла Маддалены, потроллил своего подопечного.

«Я настоящий фанат Джека Делла Маддалены. Не устану повторять это. Я позаимствовал у него множество приёмов. Однако, кажется, Джек настолько увлечён курением бонгов, что иногда забывает какие-то техники в грэпплинге. Мне приходится обучать его им заново», — приводит слова Джонса портал Sportskeeda.

Напомним, следующий поединок Джек Делла Маддалена проведёт против лидера рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий россиянина Ислама Махачева.

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