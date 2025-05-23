Тренер Делла Маддалены: Джек много курит бонгов, поэтому забывает некоторые приёмы

Крэйг Джонс, являющийся известным джитсером и тренером по бразильскому джиу-джитсу чемпиона UFC в полусреднем весе Джека Делла Маддалены, потроллил своего подопечного.

«Я настоящий фанат Джека Делла Маддалены. Не устану повторять это. Я позаимствовал у него множество приёмов. Однако, кажется, Джек настолько увлечён курением бонгов, что иногда забывает какие-то техники в грэпплинге. Мне приходится обучать его им заново», — приводит слова Джонса портал Sportskeeda.

Напомним, следующий поединок Джек Делла Маддалена проведёт против лидера рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий россиянина Ислама Махачева.