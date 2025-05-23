Соннен представил топ-4 величайших бойцов в истории ММА, не включив Джонса и Силву

48-летний бывший претендент на титул UFC в среднем (до 84 кг) и полутяжёлом (до 93 кг) весе, а ныне аналитик и эксперт американец Чейл Соннен представил в интервью изданию New York Post Sports собственный топ величайших бойцов в истории смешанных единоборств.

Топ-4 величайших бойца в истории ММА по версии Соннена

1. Ройс Грейси (15-2-3).

2. Даниэль Кормье (22-3-0-1).

3. Жорж Сен-Пьер (26-2).

4. Хабиб Нурмагомедов (29-0).

Соннен дебютировал в качестве профессионального бойца ММА в мае 1997 года, а в UFC — в октябре 2005 года. В своём рекорде Американский гангстер имеет 31 победу (в том числе 12 досрочных), 17 поражений, а один поединок был признан несостоявшимся.