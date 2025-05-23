Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Соннен представил топ-4 величайших бойцов в истории ММА, не включив Джонса и Силву

Соннен представил топ-4 величайших бойцов в истории ММА, не включив Джонса и Силву
Комментарии

48-летний бывший претендент на титул UFC в среднем (до 84 кг) и полутяжёлом (до 93 кг) весе, а ныне аналитик и эксперт американец Чейл Соннен представил в интервью изданию New York Post Sports собственный топ величайших бойцов в истории смешанных единоборств.

Топ-4 величайших бойца в истории ММА по версии Соннена

1. Ройс Грейси (15-2-3).
2. Даниэль Кормье (22-3-0-1).
3. Жорж Сен-Пьер (26-2).
4. Хабиб Нурмагомедов (29-0).

Соннен дебютировал в качестве профессионального бойца ММА в мае 1997 года, а в UFC — в октябре 2005 года. В своём рекорде Американский гангстер имеет 31 победу (в том числе 12 досрочных), 17 поражений, а один поединок был признан несостоявшимся.

Материалы по теме
Кормье представил топ-4 величайших бойцов ММА в истории. В списке есть россиянин
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android