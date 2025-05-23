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Чарльз Оливейра назвал победителя в третьем бою между Порье и Холлоуэем

Чарльз Оливейра назвал победителя в третьем бою между Порье и Холлоуэем
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра назвал победителя в третьем бою между американцами Дастином Порье и Максом Холлоуэем. Он пройдёт 20 июля в Новом Орлеане (штат Луизиана, США).

«Когда я дрался с Холлоуэем, у меня не было возможности проявить себя в полной мере, поскольку тот бой закончился быстро ввиду моей травмы. Макс является очень подвижным и ловким бойцом.

Однако я очень уважаю Дастина Порье. На мой взгляд, из всех соперников, с которыми мне доводилось делить октагон, у него был самый острый бокс. Удары Дастина очень сильные, и он знает, как вести бой. Кроме того, этот поединок будет проходить в его родном штате, поэтому я уверен в победе Порье. Это последний бой Дастина перед уходом на пенсию, и он будет сражаться с максимальной осознанностью и уверенностью в своих силах», — приводит слова Оливейры портал Sportskeeda.

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