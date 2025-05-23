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Хасбик попытался задушить Джона Джонса

Хасбик попытался задушить Джона Джонса
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Амбассадор UFC и популярный российский блогер Хасбулла Магомедов, который более известен как Хасбик, в шуточной манере попытался задушить 37-летнего действующего обладателя титула UFC в тяжёлом весе американца Джона Джонса.

В последнем поединке, который состоялся в ноябре 2024 года в Нью-Йорке на турнире UFC 309, Джонс разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе соотечественником Стипе Миочичем. Бой завершился победой Костлявого техническим нокаутом в третьем раунде. Для Джона это была первая защита титула в тяжёлом весе.

Хасбик стал популярен в мире благодаря конфликту с таджикистанским певцом Абдурозиком. В сентябре 2022 года российский блогер подписал контракт с UFC, в рамках которого он должен освещать мероприятия под эгидой промоушена.

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