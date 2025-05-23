Джон Джонс ответил, завершил ли он окончательно карьеру в ММА

37-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе американец Джон Джонс высказался на тему завершения своей карьеры профессионального бойца смешанных единоборств.

«Не знаю, стоит ли называть это завершением карьеры. Мне кажется, у меня всегда будет возможность выйти и напомнить о себе. У меня уже было много пауз в карьере, моя личность вне боёв полностью сформирована. Я искренне наслаждаюсь жизнью, развиваюсь в разных направлениях», — написал Джонс на своей странице в социальных сетях.

В последнем поединке, который состоялся в ноябре 2024 года в Нью-Йорке на турнире UFC 309, Джонс разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе соотечественником Стипе Миочичем. Бой завершился победой Костлявого техническим нокаутом в третьем раунде. Для Джона это была первая защита титула в тяжёлом весе.