Двукратный чемпион России по боксу Евгений Кооль успешно дебютировал в профи

Двукратный чемпион России по боксу, а также участник чемпионата мира (2021) Евгений Кооль успешно дебютировал на профессиональном ринге в бою с представителем Узбекистана Фариозбеком Хакимовым (3-3, КО 3), победив того техническим нокаутом в пятом раунде. Их бой прошёл в весовой категории до 67 кг и состоялся в Душанбе.

Кроме того, Евгений поделился мыслями после своего первого боя в качестве профессионального боксёра.

«Оцениваю свой бой на семь по десятибалльной шкале. Однозначно профессиональный бокс отличается от олимпийского. Но мой стиль, как показал бой, подходит под профессиональный бокс. Мне поединок понравился, хочется ещё посмотреть видео, чтобы увидеть со стороны, как всё получилось. Не могу сказать, что удары здесь намного ощутимее, но, думаю, если пропустишь чистый удар, то сразу упадёшь», — приводит слова Кооля пресс-служба Федерации бокса России.