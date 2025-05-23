Мовсар Евлоев проведёт следующий бой в UFC против дебютанта — источник

Американский обозреватель и корреспондент издания Bloody Elbow Джейми Тео сообщил на своей странице в социальных сетях, что четвёртый номер рейтинга UFC в полулёгком весе, непобеждённый россиянин Мовсар Евлоев проведёт следующий поединок против дебютанта и бывшего бойца Bellator и PFL американца Аарона Пико.

Согласно имеющейся информации, их бой станет соглавным событием турнира UFC on ABC 9, который пройдёт 26 июля в Абу-Даби (ОАЭ), и будет рассчитан на пять раундов.

Мовсару Евлоеву 30 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на счету Евлоева в престижнейшей организации мира девять побед и ни одного поражения.

Аарону Пико 28 лет. В своём профессиональном рекорде он имеет 13 побед, из которых 11 были одержаны досрочно, и четыре поражения.