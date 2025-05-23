Веласкес раскрыл, что Дана Уайт в 2022 году внёс за него залог в размере $ 1 млн

42-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлой весовой категории (до 120 кг) американец Кейн Веласкес рассказал, что в 2022 году президент UFC Дана Уайт внёс за него залог в $ 1 млн для освобождения из тюрьмы.

«Не знал, говорил ли Дана в интервью об этом, когда меня посадили, но он заплатил за меня залог [в размере $ 1 млн]. Так что мне помогают», — приводит слова Веласкеса портал MMA Fighting.

Напомним, Кейн был первоначально арестован в феврале 2022 года после того, как устроил погоню за мужчиной, которого подозревал в домогательствах его сына, — Гарри Гуларте. Веласкес тогда преследовал его на автомобильной трассе на собственном пикапе, параллельно ведя огонь из личного оружия по машине.

Ни одна из пуль не задела Гуларте, однако был ранен его отчим — Пол Бендер. В конечном счёте, Веласкеса взяли под стражу, выдвинув против него ряд обвинений. Лишь в ноябре того же года суд вынес вердикт об освобождении Веласкеса из тюрьмы под залог.

Но уже в марте текущего года Кейн решением суда округа Санта-Клара приговорён к пяти годам лишения свободы за совершённые правонарушения.