Чарльз Оливейра: если Делла Маддалена позволит Махачеву себя перевести, всё будет кончено

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра поделился мнением о предстоящем поединке с австралийцем Джеком Делла Маддаленой и россиянином Исламом Махачевым за титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг).

«Ислам проявит себя очень хорошо в полусреднем весе. Он будет намного сильнее. Если Джек позволит Исламу перевести себя, всё будет кончено», — приводит слова Оливейры аккаунт Home of Fight в X (ранее Twitter).

Бразильскому атлету 35 лет. В своём рекорде Чарльз имеет 35 побед, из которых 31 была одержана досрочно, 10 поражений, а один поединок был признан несостоявшимся.

Следующий бой Оливейра проведёт 29 июня на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе. Его соперником станет бывший чемпион UFC в полулёгком весе испано-грузин Илия Топурия.