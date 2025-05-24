Торепчи Донгак нокаутировал в первом раунде Марвина Квиранте на ONE Friday Fights 109

Российский боец смешанных единоборств из Тувы Торепчи Донгак 23 мая одержал победу техническим нокаутом в первом раунде над филиппинцем Марвином Квиранте в рамках турнира ONE Friday Fights 109, сообщает пресс-служба ONE.

Поединок проходил в минимальном весе (до 56,7 кг по системе ONE) по правилам ММА. На отметке 4:01 первого раунда рефери остановил бой после серии акцентированных ударов в исполнении Торепчи Донгака, зафиксировав его победу.

Эта победа стала для Донгака четвёртой по правилам ММА в рамках ONE Championship, сообщает пресс-служба организации.

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